Gisèle Pelicot e Pharrell Williams recebem a Legião de Honra francesa

Gisèle Pelicot, que se tornou um ícone feminista global após seu julgamento em massa por estupro na França, e o músico que virou estilista de moda Pharrell Williams, estão entre as 589 pessoas condecoradas com a Legião de Honra francesa neste domingo (13).

Ambos foram nomeados cavaleiros da Legião de Honra em uma lista publicada no Diário Oficial na véspera do feriado nacional francês, 14 de julho.

Pelicot, de 72 anos, foi aplaudida mundialmente no ano passado por sua coragem em testemunhar publicamente durante o julgamento de seu ex-marido, que a drogou por uma década com o objetivo de estuprá-la junto com dezenas de estranhos.