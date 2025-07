Imune às críticas, Copa do Mundo de Clubes veio para ficar

Com seus altos e baixos, essas quatro semanas de intensa competição no verão americano mostraram que essa afirmação poderia ter sido tão exagerada quanto a declaração triunfalista de Infantino no sábado, dizendo que "a era de ouro do futebol de clubes começou".

Para o dirigente, que atraiu equipes com uma premiação recorde de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,5 bilhões), a experiência foi um sucesso e o torneio "veio para ficar".

"Já é a competição de clubes mais bem-sucedida do mundo", disse Infantino, colocando o torneio acima da Liga dos Campeões da Uefa, com sua "receita de quase US$ 2,1 bilhões (R$ 11,7 bilhões)".

Embora a final tenha sido 100% europeia, com o Chelsea vencendo o Paris Saint-Germain por 3 a 0, o torneio contou com o entusiasmo de torcedores internacionais, especialmente sul-americanos, e contou com momentos vibrantes de times como o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e, principalmente, dos representantes brasileiros.

O Fluminense, com maior destaque, eliminou a vice-campeã europeia, a Inter de Milão, em sua trajetória até as semifinais.

Graças ao sucesso em campo e ao entusiasmo do país, o Brasil rapidamente se tornou candidato a sediar a próxima edição, prevista para 2029.