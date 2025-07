Jannik Sinner, o tenista humilde e disciplinado

De acordo com a equipe do tenista, Naldi então massageou Sinner sem usar luvas, o que fez com que a substância se transferisse para a pele do tenista.

O caso gerou polêmica, e Sinner cumpriu uma suspensão de três meses imposta pelas autoridades antidoping, o que o manteve fora do circuito da ATP este ano, desde sua conquista do título na Austrália até seu retorno no início de maio, em Roma.

- Ser como Federer -

O incidente não alterou de forma geral a impressão positiva que seus colegas de profissão têm dele.

"Ele é sempre um adversário difícil em quadra e um exemplo de profissionalismo fora dela. Admiro como ele lida com a pressão e sua perseverança em melhorar a cada dia", elogiou Carlos Alcaraz certa vez.

Outro espanhol, o ex-tenista Rafael Nadal, tampouco poupou elogios.