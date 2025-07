Liverpool homenageia Diogo Jota em amistoso de pré-temporada

O Liverpool prestou uma homenagem a Diogo Jota neste domingo (13), durante a vitória por 3 a 1 em um amistoso contra o Preston North End, da 2ª divisão, a primeira partida dos 'Reds' desde a morte do jogador português, a quem o técnico Arne Slot descreveu como um "campeão".

Jota, que se casou com sua companheira e mãe de seus três filhos onze dias antes do acidente, morreu em 3 de julho junto com seu irmão André Silva, depois que a Lamborghini em que viajavam saiu da estrada no noroeste da Espanha e pegou fogo.

Antes da partida, o hino do Liverpool foi tocado no Deepdale, estádio do Preston North End, enquanto Ben Whiteman, capitão do time da segunda divisão inglesa, depositou uma coroa de flores em frente às arquibancadas visitantes.