Macron antecipa para 2027 meta de aumentar gasto militar na França

O primeiro-ministro François Bayrou deve apresentar na terça-feira as grandes linhas do orçamento para 2026, com a meta, já anunciada, de 40 bilhões de euros (46,8 bilhões de dólares) em cortes.

Impulsionadas pelo presidente americano, Donald Trump, as grandes potências europeias preveem um aumento nos gastos militares. A Alemanha espera atingir 162 bilhões de euros em 2029.

