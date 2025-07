Novos exercícios militares dos EUA para proteger canal do Panamá

O Exército dos Estados Unidos realiza, junto com a polícia do Panamá, uma nova série de exercícios para proteger o canal do Panamá, em meio a um polêmico acordo envolvendo a suposta influência da China nessa rota comercial.

Para o início dessas manobras, três helicópteros do Exército americano chegaram neste domingo (13) ao Panamá, pousando na base aérea do Serviço Nacional Aeronaval do Panamá (Senan), no distrito de Arraiján, vizinho à capital panamenha.

As aeronaves ? dois UH-60 Black Hawk e um CH-47 Chinook ? aterrissaram neste domingo no aeroporto Panamá Pacífico, onde funcionava anteriormente a base americana de Howard.