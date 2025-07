Um ano após atentado contra Trump, Senado dos EUA aponta falhas 'indesculpáveis'

Uma comissão do Senado dos Estados Unidos revelou, em um relatório divulgado neste domingo, falhas "indesculpáveis" do Serviço Secreto na tentativa de assassinato de Donald Trump em um comício de campanha há um ano e pediu medidas mais severas contra os responsáveis.

O então candidato presidencial republicano foi ferido na orelha direita por um tiro de um atirador de elite durante um comício de campanha em 13 de julho de 2024, na Pensilvânia. Um espectador morreu e outros dois ficaram feridos. O agressor, Thomas Crooks, de 20 anos, morreu baleado por um agente de segurança.

"O ocorrido foi indesculpável, e as consequências impostas pelas falhas cometidas até o momento não refletem a gravidade da situação", afirmou a Comissão de Segurança Nacional e Assuntos Governamentais do Senado dos EUA no relatório, que não abordou as motivações do agressor.