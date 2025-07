Senadores dos EUA buscam armar Trump com fortes sanções contra Rússia

O senador republicano Lindsey Graham garantiu ter a maioria no Senado a favor de sua proposta legislativa, que vem ganhando força enquanto os esforços de Washington para alcançar a paz na Ucrânia enfrentam dificuldades para obter sucesso.

A lei permitiria a Trump "atingir a economia de Putin e de todos os países que sustentam a máquina de guerra de Putin", disse Graham à emissora CBS.

Trump, que tem repetido estar "decepcionado" com Putin, enquanto Moscou lança mortais ataques com mísseis contra Kiev, já deu a entender que pode estar disposto a endurecer as sanções.

Nos últimos seis meses, Trump se manteve paciente, tentando persuadir Putin a pôr fim à guerra.

Mas a paciência do presidente republicano parece estar se esgotando, ao dizer a repórteres em uma reunião de gabinete na Casa Branca, na terça-feira, que Putin estava dizendo "um monte de bobagens" sobre a Ucrânia.

Na semana passada, Trump também concordou em enviar mais armas à Ucrânia, inclusive por meio de um acordo com a Otan que envolveria a compra, pela aliança, de armamento americano para enviá-lo ao país.