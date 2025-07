Sinner vence Alcaraz e conquista seu primeiro título em Wimbledon

O espanhol de 22 anos perdeu sua primeira final de Grand Slam, tendo vencido suas cinco decisões anteriores: duas em Wimbledon, duas em Roland Garros e uma no US Open.

Sinner, que fará 24 anos em agosto, conquistou seu quarto título de Grand Slam, tendo vencido o Aberto da Austrália duas vezes e o US Open uma vez.

Na tribuna, assistiram ao triunfo de Sinner o Príncipe de Gales, William, herdeiro do trono britânico, juntamente com sua esposa Catherine, e dois dos três filhos do casal, George e Charlotte, além do Rei da Espanha, Felipe VI, e vários atores.

Alcaraz almejava se tornar o quinto tenista a conquistar três títulos consecutivos em Wimbledon, depois do sueco Bjorn Borg, do americano Pete Sampras, do suíço Roger Federer e do sérvio Novak Djokovic.

"Vou ficar com este. Você já tem dois!", disse Sinner, sorrindo para Alcaraz durante a cerimônia de premiação.

Alcaraz não perdia uma partida desde abril, quando foi derrotado na final do torneio de Barcelona, e desde então conquistou títulos em Roma, Roland Garros e Queen's, também em Londres.