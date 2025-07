Trump fará visita de Estado ao Reino Unido entre 17 e 19 de setembro

"É a primeira vez que um dirigente é convidado duas vezes para uma visita de Estado", declarou então Starmer. Poucos minutos depois, o presidente americano qualificou o convite como uma "honra tremenda".

A rainha Elizabeth II recebeu Donald Trump em 2019, durante seu primeiro mandato, prestou-lhe honras no Palácio de Buckingham e presidiu um banquete em sua homenagem.

Ao contrário do presidente francês, Emmanuel Macron, que pôde discursar no Parlamento britânico durante sua recente visita de Estado, Donald Trump não tem previsão de se dirigir à Câmara dos Comuns em Westminster, já que ela não estará em sessão no momento de sua visita.

