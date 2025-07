UE prorroga suspensão de tarifas de represália contra EUA para incentivar negociações

A tecnologia desempenha um papel particularmente importante, por meio da remuneração de serviços de TI e do uso de software americano.

O ministro das Finanças alemão, Lars Klingbeil, afirmou que se as negociações com os Estados Unidos não resultarem em um acordo "justo", medidas "decisivas" serão necessárias para combater as novas tarifas.

"Negociações sérias e voltadas para soluções" com os Estados Unidos ainda são necessárias, disse Lars Klingbeil ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung.

Mas, se fracassarem, a União Europeia terá que tomar "contramedidas decisivas para proteger empregos e empresas na Europa", acrescentou.

