Alfândega alemã encontra 1.500 aranhas em embalagens de biscoitos

Cerca de 1.500 aranhas foram descobertas, no que aparentemente eram embalagens de biscoitos provenientes do Vietnã, pela alfândega alemã no aeroporto de Colônia (oeste) nesta segunda-feira (14).

As aranhas estavam presas em pequenas caixas de plástico e eram destinadas a um homem residente no oeste do país, contra o qual foi aberto um processo penal.

O pacote pesava seis quilos e havia sido declarado como uma entrega de biscoitos.