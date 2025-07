Ancelotti elogia atuação de João Pedro na Copa de Clubes pelo Chelsea

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, elogiou o desempenho do atacante João Pedro na Copa do Mundo de Clubes pelo Chelsea, que acabou campeão do torneio, em uma nota publicada nesta segunda-feira (14) pela CBF.

Ancelotti também destacou as atuações do atacante Estêvão, que jogou a Copa de Clubes pelo Palmeiras antes de se juntar aos 'Blues', e do volante Andrey Santos, que participou da campanha do título do time londrino.

João Pedro, de 23 anos, chegou ao Chelsea em plena competição e rapidamente se tornou uma peça fundamental para a equipe, ao marcar os dois gols da vitória na semifinal por 2 a 0 sobre o Fluminense, time que o revelou, e o terceiro gol na decisão contra o Paris Saint-Germain (3 a 0).