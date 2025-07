Barco vira na Indonésia e deixa ao menos 11 desaparecidos

As equipes de resgate concentraram suas buscas nas imediações do lugar do acidente, informou Rudi, chefe da agência de busca e resgate de Mentawai, que, como muitos indonésios, só se identifica por um nome.

"Estamos nos concentrando em rastrear a área próxima do local estimado do acidente para encontrar todas as vítimas", acrescentou.

Ele não detalhou nenhuma causa para o naufrágio. Os acidentes marítimos são comuns neste país do sudeste asiático, formado por cerca de 17 mil ilhas, em parte devido a normas frouxas de segurança e ao mau tempo.

Em 3 de julho, uma balsa afundou em frente à popular ilha turística de Bali, o que causou a morte de pelo menos 18 pessoas.

Em 2018, mais de 150 passageiros se afogaram quando uma embarcação afundou em um dos lagos mais profundos do mundo, também em Sumatra.

mrc/jfx/mtp/arm/mel/rpr