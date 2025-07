EUA limitará 'serviços multilíngues' para pessoas que não falem bem inglês

Segundo essa mesma fonte, pelo menos 42 milhões de pessoas falam espanhol em casa nos Estados Unidos. Destas, 16 milhões têm dificuldades para falar inglês com fluência.

Assim que entrou para a política em 2015, Trump falou sobre a importância do inglês para a sociedade americana, especialmente no contexto da migração. Ao voltar ao poder em janeiro, fechou o site da Casa Branca em espanhol, uma medida que já havia tomado no início de seu primeiro mandato em 2017.

© Agence France-Presse