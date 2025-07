Exército libanês desmantela 'uma das maiores fábricas' de captagon do país

O Exército libanês anunciou, nesta segunda-feira (14), que descobriu e desmantelou "uma das maiores fábricas de captagon" do país, localizada perto da fronteira com a Síria, principal exportadora dessa anfetamina ilegal antes da queda de Bashar al-Assad.

Em um comunicado, as forças armadas libanesas afirmaram ter apreendido "uma importante fábrica de produção de captagon em Yammouné", na planície oriental do Vale do Beqaa, na fronteira com a Síria.

"Esta é uma das maiores fábricas já desmanteladas", afirmaram.