Exportações da China aumentam em junho, em particular as destinadas aos Estados Unidos

As exportações da China cresceram 5,8% em termos anuais em junho e dispararam 32,4% na comparação com o mês anterior no caso dos envios para os Estados Unidos, aproveitando a trégua na guerra tarifária entre as duas potências econômicas.

O comércio exterior da China já havia registrado um nível recorde no ano passado, o que representou um suporte importante para uma economia prejudicada por uma prolongada crise imobiliária, consumo frágil e taxa elevada de desemprego entre os jovens.

Em 2025, apesar das turbulências causadas pela guerra tarifária iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, as vendas para o exterior prosseguem em um bom ritmo.