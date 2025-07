Fabricantes de sorvetes dos EUA eliminarão corantes sintéticos

Segundo ele, com o compromisso dos produtores de sorvete, a proporção do setor agroalimentar que prometeu não utilizar mais corantes sintéticos oscila entre 35% e 40%.

Isso se soma aos 35% relacionados com empresas ecológicas ou que utilizam produtos exclusivamente naturais, disse Kennedy Jr. em entrevista coletiva.

Para favorecer a transição, a agência reguladora de alimentos e medicamentos (FDA, na sigla em inglês) acelerou a homologação de corantes naturais, acrescentou.

Quatro novas referências foram autorizadas desde a posse do presidente Donald Trump.

Alguns grandes atores do setor alimentício ainda resistem, em particular o grupo Mars, que alega que seus produtos são "seguros" e estão "em conformidade com as normas vigentes".

A Associação Nacional de Confeiteiros (NCA, na sigla em inglês) se negou a responder ao chamado de Kennedy Jr. porque considera que suas conclusões não se baseiam em estudos conclusivos.