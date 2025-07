França se gaba da 'credibilidade' do seu exército em um mundo 'mais brutal'

A França, uma potência nuclear, planeja aumentar seus gastos com defesa nos próximos anos, em conformidade com os compromissos assumidos no âmbito da Otan.

Em sua forma atual, a Lei de Programação Militar da França prevê 413 bilhões de euros (R$ 2,6 trilhões) para as Forças Armadas entre 2024 e 2030, com uma meta de investimento anual de 67,4 bilhões de euros (R$ 439 bilhões) em 2030.

Mas Macron anunciou no domingo que revisará essa lei para atingir um gasto militar de 64 bilhões de euros (R$ 417 bilhões) até 2027, o dobro do que tinha quando assumiu o poder em 2017.

Isso exigirá um aumento do orçamento da Defesa em 6,5 bilhões de euros (R$ 42,3 bilhões) entre 2026 e 2027, em um contexto complicado pelo déficit (5,8% do PIB) e pela dívida pública (114% do PIB).

"Diante de um mundo mais brutal, a nação precisa ser mais forte", porque "para ser livre neste mundo, é preciso ser temido, e para ser temido, é preciso ser poderoso", insistiu o líder francês.

O presidente citou como exemplo "imperialismos e potências de anexação" como a Rússia, que desencadeou uma guerra em fevereiro de 2022 com a invasão da vizinha Ucrânia.