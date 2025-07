Impacto das ameaças tarifárias de Trump é cada vez mais limitado nos mercados financeiros

Os mercados financeiros parecem ter se acostumado há algum tempo aos múltiplos e contraditórios anúncios de Donald Trunmp sobre as tarifas, e hoje parece ter ficado para trás a reação de pânico provocada pela ofensiva protecionista do "Dia da Libertação" no ínicio de abril.

A pergunta é "até quando será assim?".

Enquanto o presidente americano anunciou no sábado a imposição, a partir de 1º de agosto, de tarifas de 30% sobre os produtos provenientes do México e da União Europeia importados para os Estados Unidos, as bolsas do Velho Continente recuavam apenas moderadamente nesta segunda-feira (14).