Incêndio florestal avança no Grand Canyon e destrói monumento histórico dos EUA

Um alerta de calor extremo está em vigor para o Grand Canyon, com previsões de temperaturas entre 41°C e 46°C.

Cerca de 4,5 milhões de pessoas visitam esse parque nacional todos os anos. Devido ao avanço das chamas, as autoridades ordenaram o fechamento do lado Norte pelo restante da temporada ? essa região recebe cerca de 10% dos visitantes.

Os bombeiros também combatem um segundo incêndio que ameaça o parque.

As chamas forçaram evacuações de emergência, com mais de 500 turistas e membros da equipe do parque retirados nos últimos dias, além do fechamento de diversas estradas. No entanto, o Rim Sul continua funcionando.

Dezenas de incêndios atingem o oeste dos Estados Unidos, que, segundo as previsões, está entrando em uma temporada de fogo seca e perigosa.

A região pode enfrentar desafios adicionais devido aos cortes que o governo do ex-presidente Donald Trump impôs a várias agências federais envolvidas na prevenção e no combate a incêndios e outros desastres naturais.