Israel propõe controversa 'cidade humanitária' em Gaza

O governo israelense propôs recentemente agrupar a população de Gaza em uma "cidade humanitária" fechada no sul da Faixa, em um polêmico projeto que seus detratores chegaram a comparar a um campo de concentração.

O plano provocou críticas e preocupações no exterior, mas também dentro dos círculos de segurança do país, que alertaram para o risco de um eventual retorno da administração israelense a este pequeno território palestino.

Apresentado em 7 de julho pelo ministro da Defesa, Israel Katz, o projeto prevê estabelecer uma zona fechada no sul de Gaza se frutificarem as atuais negociações no Catar para uma trégua de 60 dias com o movimento islamista palestino Hamas.