Justiça condena cúpula do Tren de Aragua no Chile a 300 anos de prisão

As atividades do Tren de Aragua se expandiram para diversos países do continente, entre eles Colômbia, Chile e Peru, segundo diversos relatórios de inteligência.

Em fevereiro, o governo de Donald Trump designou o Tren de Aragua como uma organização terrorista global e uma ameaça à segurança dos Estados Unidos.

