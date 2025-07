Mais de 100 mortos no Paquistão desde junho devido à estação das monções

Mais de 100 pessoas, quase metade delas crianças, morreram no Paquistão desde o início da temporada de monções no final de junho, segundo dados do governo publicados nesta segunda-feira (14).

Entre 26 de junho e 14 de julho, 111 pessoas, incluindo 53 crianças, morreram em todo o país por conta de eletrocussões e inundações repentinas, de acordo com a Autoridade de Gerenciamento de Desastres.

Em Punjab, a província mais povoada com quase 130 milhões de habitantes, e fronteiriça com a Índia, registra-se o balanço mais alto, precisou a mesma fonte.