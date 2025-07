Mediadores tentam desbloquear negociações por trégua em Gaza

Por sua vez, Netanyahu reiterou nos últimos dias os objetivos da guerra: libertar todos os reféns, desarmar o Hamas e expulsar o movimento de Gaza.

- "Não há trégua" -

"Não há trégua com eles [Israel]. Cada gota de sangue será vingada e nossa vingança não se extinguirá nem com o tempo, nem com os deslocamentos, nem com a morte", declarou à AFP com a voz embargada Belal Al Adluni, que perdeu o irmão, a cunhada e três sobrinhos em um ataque contra sua barraca em Khan Yunis.

Segundo o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Basal, 10 palestinos morreram na Cidade de Gaza e 12 em Khan Yunis.

O Exército israelense, questionado pela AFP, não comentou essa informação, mas afirmou ter destruído "infraestruturas terroristas" utilizadas na Cidade de Gaza pelo Hamas e pela Jihad Islâmica.

Dadas as restrições impostas por Israel à imprensa e as dificuldades de acesso ao terreno, a AFP não está em condições de verificar de forma independente as alegações das diferentes partes.