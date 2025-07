Mediadores tentam superar 'diferenças restantes' em busca de trégua em Gaza

No sábado, duas fontes palestinas disseram à AFP que as negociações indiretas foram prejudicadas pela proposta de Israel de manter tropas no território palestino sitiado, devastado por mais de 21 meses de guerra.

O chefe dos serviços de inteligência egípcios, Hassan Mahmoud Rachad, está em Doha para participar das negociações e se encontrou com o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, para discutir "maneiras de coordenar os esforços dos mediadores para avançar no processo de negociação", disse uma autoridade informada sobre a visita.

A guerra eclodiu em 7 de outubro de 2023, quando militantes islamistas atacaram o sul de Israel, matando 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Pelo menos 58.386 palestinos, a maioria civis, foram mortos na campanha de retaliação israelense em Gaza, segundo dados do Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

