Milan anuncia a contratação de Luka Modric

"Estou muito feliz de estar aqui para começar um novo capítulo na minha carreira", declarou o jogador em um vídeo publicado nas redes sociais do Milan.

Modric será comandado pelo técnico Massimiliano Allegri, que acaba de assumir a equipe com a missão de levar o histórico clube lombardo de volta à Champions, depois de terminar a temporada com a decepcionante oitava colocação no Campeonato Italiano.

Campeão da Supercopa da Itália em janeiro, mas derrotado na final da Coppa Italia em maio pelo Bologna, o Milan também tem como objetivo voltar a conquistar o 'Scudetto', que não vem desde 2022.

Modric é a segunda contratação do Milan para a próxima temporada, depois da chegada do jovem volante Samuele Ricci, de 23 anos, que estava no Torino.

O clube precisa suprir a saída do meio-campista holandês Tijjani Reijnders, um de seus melhores jogadores na última temporada, que em junho foi para o Manchester City.

jr-dam/ma/cb