Napoli retorna aos treinos sem Osimhen, a caminho do Galatasaray

O Napoli, atual campeão italiano, retornou aos treinos nesta segunda-feira (14) com um grupo de 14 jogadores, sem o atacante nigeriano Victor Osimhen, que está em negociações para se transferir definitivamente ao Galatasaray.

O elenco "se reuniu no centro de treinamento para exames médicos e testes físicos. Victor Osimhen estava ausente e apresentou um atestado médico", explicou o clube em um breve comunicado.

Fundamental ao lado o georgiano Khvicha Kvaratskhelia (hoje no Paris Saint-Germain) na conquista do 'Scudetto' em 2023, Osimhen passou a última temporada emprestado ao Galatasaray. Pelo clube de Istambul, foram 30 jogos e 26 gols marcados no Campeonato Turco.