Nove pessoas são presas em tumultos anti-imigração no sudeste da Espanha

"A culpa é do Vox e de discursos como os do Vox" que identificam "imigração irregular com delinquência", disse o ministro.

Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE), havia 920.000 marroquinos na Espanha no início de 2024, tornando-os a maior população estrangeira no país.

al/du/mb/yr/aa

© Agence France-Presse