Pesquisadoras redesenham espéculo vaginal para aliviar dor e medo

Em seguida, as pesquisadoras terão que obter certificação de segurança, realizar testes em humanos e ter autorização de comercialização.

Para arcar com essas etapas, elas lançaram uma campanha de financiamento coletivo que rapidamente atraiu a atenção da mídia holandesa.

Em apenas dois dias, a campanha arrecadou 100.000 euros (117 mil dólares ou 651,8 mil reais na cotação atual), superando em muito as expectativas.

"Também é um sinal. É a prova de que há pessoas que realmente querem mudanças, que há um problema real e que as soluções atuais do mercado não são as melhores", disse Hoveling.

"Recebi muitos e-mails de mulheres dizendo que realmente não vão ao ginecologista por causa desse dispositivo, porque têm medo, porque tiveram uma experiência traumática", disse ela.

O câncer do colo do útero é o quarto tipo de câncer mais comum em mulheres, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Ele pode ser detectado pelo exame de Papanicolau ou pelo exame de HPV, ambos realizados com um espéculo.