Petróleo cai por falta de sanções iminentes à Rússia

As cotações do petróleo recuaram nesta segunda-feira (14), com os investidores adotando uma abordagem fria em relação ao prazo de 50 dias dado pelo presidente Donald Trump para a Rússia pôr fim à guerra na Ucrânia.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em setembro, caiu 1,63%, para 69,21 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em agosto, baixou 2,15%, a 66,98 dólares.

"O mercado abriu em alta esta manhã, à espera do anúncio do presidente Trump de importantes sanções às vendas de petróleo russo para terceiros, mas depois começou a recuar quando ficou claro que essas sanções não entrariam em vigor até daqui a 50 dias", disse à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.