Pré-candidato baleado na Colômbia mostra resposta 'favorável' a tratamentos

O senador e pré-candidato à presidência da Colômbia Miguel Uribe permanece em cuidados intensivos cinco semanas após sofrer um atentado brutal, mas demonstra uma "reposta clínica favorável e estável", anunciou a clínica onde está internado nesta segunda-feira (14).

O senador opositor, de 39 anos, está hospitalizado em um centro médico desde 7 de junho, quando um atirador menor de idade disparou contra sua cabeça durante um comício em Bogotá. As autoridades prenderam cinco pessoas supostamente envolvidas no ataque contra o político do partido de direita Centro Democrático.

Embora continue em cuidados intensivos, sedado e com ventilação mecânica, recentemente Uribe "mostrou uma resposta clínica favorável e estável, evidenciada tanto em recentes imagens de diagnóstico (...) como em sua resposta às intervenções cirúrgicas e médicas", de acordo com um comunicado da unidade hospitalar.