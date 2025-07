Presidente do México processará advogado de Ovidio Guzmán, filho de 'Chapo'

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta segunda-feira que processará por difamação Jeffrey Lichtman, advogado de Ovidio Guzmán, filho do criminoso Joaquín "Chapo" Guzmán, que se declarou culpado de acusações de tráfico de drogas à Justiça dos Estados Unidos na semana passada.

O anúncio de Sheinbaum responde aos comentários de Lichtman, que a acusou nas redes sociais de ser o "braço de relações públicas de uma organização de tráfico de drogas".

"Não vou dialogar com o advogado de um traficante de drogas. Vamos entrar com uma ação por difamação aqui no México porque isso não se pode deixar passar", disse a presidente em sua coletiva de imprensa matinal.