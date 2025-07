Presidente do Paraguai anuncia visita de governante de Taiwan em agosto

O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, visitará o Paraguai em agosto, anunciou nesta segunda-feira (14) o dirigente do país sul-americano, Santiago Peña, no âmbito de uma visita oficial do chanceler taiwanês e de uma comitiva de empresários.

"Estamos nos preparando ansiosamente e com muito carinho para receber o presidente Lai [Ching-te] em 30 dias", disse Peña em discurso na abertura do Fórum de Investimentos Paraguai-Taiwan, na presença do ministro das Relações Exteriores da ilha, Lin Chia-lung.

O Paraguai é o único país sul-americano que mantém relações com Taiwan, uma ilha que a China continental considera parte de seu território, enquanto seu reconhecimento como país por parte de outras nações é motivo de ruptura de relações diplomáticas com Pequim.