"Quero crescer ao lado do Botafogo", diz Davide Ancelotti

A primeira partida no comando do Botafogo aconteceu no sábado, com uma vitória por 2 a 0 sobre o Vasco no Brasileirão, quatro dias após sua nomeação.

Ele não pôde assumir como técnico formalmente, já que aguarda a aprovação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No entanto, ele estava no banco de reservas, registrado como "auxiliar", do ex-jogador Cláudio Caçapa, que atuou como técnico do time carioca.

"Foi uma semana intensa, com muito trabalho e muita emoção", contou.

Davide Ancelotti havia sido anunciado como auxiliar do pai na seleção canarinho, mas a CBF o liberou para comandar o Botafogo, embora tenha anunciado que o chamará na reta final da preparação para a Copa do Mundo de 2026.

"Minha concentração, minha entrega é para o clube. Estou comprometido com o clube. Agora, até o final da temporada, eu vou estar sempre com o Botafogo e a minha cabeça está com o clube", disse o italiano descartando que a Seleção possa acabar tirando seu foco.

"Antes da Copa do Mundo, no próximo ano, vamos ver o que vai acontecer", afirmou.