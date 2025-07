'Ruptura' e 'The Pitt', as fortes candidatas a indicações ao Emmy

"É 'emergência' com esteroides!", comentou Hammond, que também vê seu ator principal, Noah Wyle, entre os indicados a Melhor Ator na mesma categoria.

Mas é um campo minado. Gary Oldman, astro de "Slow Horses", o drama de espionagem da Apple TV+, deve entrar na briga, assim como Pedro Pascal, por seu papel na adaptação do jogo de videogame "The Last of Us", da HBO.

Nas categorias de Melhor Ator/Atriz Coadjuvante, todas as atenções estão voltadas para o elenco de "The White Lotus".

- "Hacks" vs. "O Urso" -

Na categoria Comédia, "Hacks" e "O Urso" parecem destinadas a se enfrentar novamente.

Embora a vinheta culinária estrelada por Jeremy Allen White esteja saindo de sua temporada menos bem-sucedida segundo a crítica, sua estratégia de apresentação pode influenciar o voto da Academia da Televisão.