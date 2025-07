Trump diz que fará 'grande anúncio' sobre a Rússia

"Putin realmente surpreendeu muita gente. Ele fala bonito e depois bombardeia todo mundo à noite", disse o americano.

No início de seu segundo mandato em janeiro, Trump afirmou que era possível trabalhar com o presidente russo para acabar rapidamente com a guerra, mas há meses a Rússia resiste ao cessar-fogo desejado pelos Estados Unidos.

Antes da reunião com Rutte, Trump insinuou que pode impor sanções a Moscou, uma medida que conta com apoio no Legislativo. "Veremos o que acontece amanhã", declarou.

- Lei bipartidária -

No Congresso, os senadores americanos preparam uma lei bipartidária que permitiria a Trump aplicar sanções "contundentes" contra a Rússia.

A lei permitiria ao presidente "ir atrás da economia de Putin e de todos os países que sustentam a máquina de guerra de Putin", declarou o senador republicano Lindsey Graham ao canal CBS.