Trump será o primeiro presidente americano a fazer uma segunda visita de Estado ao Reino Unido

O convite do rei foi divulgado em 27 de fevereiro, quando o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, entregou uma carta do monarca ao presidente americano no Salão Oval da Casa Branca, diante das câmeras de televisão.

Donald Trump, encantado com esta "grande honra", revelou parte do conteúdo, referindo-se a Charles III como um "homem maravilhoso".

Segundo o jornal The Times, o primeiro-ministro britânico teria pressionado o rei a "capitalizar a adoração do presidente americano pela pompa real". O Palácio estava reticente devido às ameaças de Trump de anexar o Canadá, país do qual Charles III é chefe de Estado.

Visitas de Estado são organizadas por recomendação do governo.

- Dois meses depois de Macron -

A viagem de Trump ocorrerá dois meses após a do presidente francês Emmanuel Macron e sua esposa Brigitte, recebidos de 8 a 10 de julho, também em Windsor, já que o Palácio de Buckingham está em obras.