Vice-presidente da UE para o clima busca 'concorrência justa' com a China em energia verde

A espanhola Teresa Ribera, atual vice-presidente executiva da União Europeia para uma Transição Limpa, Justa e Competitiva, falou sobre o assunto durante uma visita a Pequim antes de uma importante cúpula UE-China neste mês, e rejeitou as alegações da China de que o bloco estaria praticando "protecionismo".

"Nós, europeus, não queremos entrar em uma corrida para baixas rendas, menos direitos trabalhistas ou padrões ambientais mais baixos", disse Ribera, que também atua como chefe de concorrência do bloco.

"É óbvio que não estaríamos em uma boa posição se houvesse um (...) excesso em nossos mercados que pudesse nos prejudicar com preços que não refletem o custo real", disse ele.

Em outubro, a UE lançou impostos de importação adicionais de até 35% sobre os veículos elétricos chineses e investigou fabricantes chineses de painéis solares.

Questionada se as medidas da UE contra as empresas chinesas de energia verde poderiam prejudicar a transição global para as energias renováveis, Ribera respondeu: "É justo dizer que, sim, poderíamos nos beneficiar no curtíssimo prazo".

No entanto, ela também alertou que isso "poderia acabar com a possibilidade" de investimentos de longo prazo no futuro do bloco.