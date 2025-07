A luta para defender os venezuelanos deportados para El Salvador

Eles não têm direito de telefonar nem de visitá-los, não têm provas de que estão vivos, nem sequer uma lista de nomes. Os advogados e ativistas que defendem os 252 venezuelanos deportados pelos Estados Unidos e detidos sem julgamento em uma gigantesca prisão de El Salvador enfrentam um muro legal.

Eles empreenderam essa batalha de Davi contra Golias assim que viram, em março, as imagens desses homens de cabeça raspada e acorrentados, ajoelhados no Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), a prisão de segurança máxima construída pelo presidente salvadorenho, Nayib Bukele, para membros de gangues.

O presidente americano, Donald Trump, e seu aliado Bukele, que governa El Salvador com poder quase absoluto, mantêm em sigilo todas as informações desses venezuelanos, acusados de integrar a organização criminosa Tren de Aragua, sem fornecer provas ou até mesmo suas identidades.