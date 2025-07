Alckmin alerta que tarifas de Trump podem encarecer produtos nos EUA

Fabricantes de máquinas, produtores de aço, pecuaristas e cultivadores de café, laranja e outros produtos agrícolas estão entre os setores exportadores mais afetados.

As tarifas também são "uma oportunidade para mais acordos comerciais", avaliou o vice-presidente após o encontro em Brasília.

Alckmin, no entanto, reiterou que a prioridade do governo e dos empresários é "uma negociação" com Washington para reverter a sobretaxa.

Pela manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou a criação de um comitê interministerial para debater os próximos passos do governo na crise com os Estados Unidos.

O comitê deverá avaliar "contramedidas", como a "suspensão de concessões comerciais, de investimentos e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual" contra países ou blocos "que impactem negativamente a competitividade internacional brasileira".

O decreto presidencial permite aplicar a Lei de Reciprocidade Econômica, promulgada pelo Congresso em abril, quando Trump anunciou uma tarifa de 10% sobre produtos brasileiros.