Atlético de Madrid anuncia acordo com Botafogo para contratar Thiago Almada

Almada, campeão mundial pela Argentina na Copa do Catar em 2022, vai reencontrar no 'Atleti' outros três companheiros que também conquistaram o tricampeonato mundial com a camisa 'albiceleste': Nahuel Molina, Julián Álvarez e Rodrigo de Paul.

Almada jogou na última temporada emprestado ao Lyon, da França.

Revelado no Vélez Sarsfield, na Argentina, onde estreou profissionalmente em 2018, aos 17 anos, ele disputou dez jogos pela seleção albiceleste (tendo marcado quatro gols) e integrou a seleção olímpica nos Jogos de Paris 2024.

Eleito o Jogador Jovem da MLS, da América do Norte, em 2023, quando atuava pelo Atlanta United, ele se transferiu em 2024 por US$ 21 milhões (cerca de R$ 116,7 milhões pela cotação atual) para o Botafogo, clube que integra a Eagle Football Holdings, de propriedade do empresário americano John Textor, ex-presidente do Lyon.

bur/iga/hgs/aam

© Agence France-Presse