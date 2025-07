Dois homens condenados a quatro anos de prisão por cortar a árvore mais famosa da Inglaterra

No final de setembro de 2023, pedestres a encontraram tombada, com as raízes visíveis. Um ato de "vandalismo", segundo a polícia, que despertou tristeza e comoção.

Um mês após a descoberta, a árvore foi completamente cortada e removida pelas autoridades.

Os dois condenados poderiam pegar até dez anos de prisão pelo que o promotor Richard Wright chamou de "missão estúpida".

A juíza Christina Lambert, que os sentenciou, considerou que a ação deles envolveu um "alto grau de planejamento e preparação" e causou "perplexidade".

Na noite de 27 para 28 de setembro de 2023, os dois amigos, com uma motosserra, dirigiram até um estacionamento, caminharam por 20 minutos no escuro e um deles filmou o outro cortando a árvore, enviando-lhe posteriormente o vídeo.

Os condenados também levaram um pedaço do tronco como troféu, e os danos somam pelo menos 458.000 libras (R$ 3,42 milhões), segundo a Promotoria.