EUA abre investigação sobre práticas comerciais do Brasil

"Por ordem do presidente Trump, lanço uma investigação sob a Seção 301 sobre os ataques do Brasil às empresas americanas de redes sociais, bem como outras práticas comerciais injustas que prejudicam empresas, trabalhadores, agricultores e inovadores tecnológicos americanos", declarou o representante comercial Greer, citado em comunicado.

A seção 301 da lei de comércio de 1974 aborda práticas estrangeiras desleais que afetam o comércio dos Estados Unidos.

"As barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil merecem uma investigação exaustiva e, possivelmente, medidas corretivas", acrescentou Greer.

As autoridades americanas vão se concentrar em diversas práticas comerciais.

Washington investigará o comércio digital e serviços de pagamentos eletrônicos para avaliar se prejudicam as empresas americanas. Cita como exemplo as restrições à prestação de serviços no país e a tomada de represálias "por não censurar o discurso político".

Isso parece fazer referência ao bloqueio, por decisão judicial, da plataforma Rumble, popular para o compartilhamento de vídeos entre grupos conservadores, por se negar a suspender a conta de um usuário residente nos Estados Unidos e foragido da Justiça brasileira por difundir desinformação.