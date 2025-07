França anuncia plano de ajuste fiscal para financiar gastos militares

Para convencer os relutantes, ele apresentou um panorama sombrio para a França com o aumento da "violência" no mundo, com guerras e tensões comerciais. Neste contexto, a dívida "é um perigo mortal para um país", afirmou.

"A cada segundo, a dívida da França aumenta em 5.000 euros", disse Bayrou em uma coletiva de imprensa, lamentando que o país tenha "se tornado viciado em gastos públicos".

Seu objetivo é ficar abaixo do limite europeu de 3% de déficit até 2029.

Entre as medidas anunciadas estão a redução do número de funcionários públicos, o congelamento das aposentadorias em 2026, uma "contribuição de solidariedade" para os mais ricos e a abolição de dois feriados.

"Todos deverão participar no esforço diante da magnitude do desafio. É ilusório pensar que uma categoria ou outra possa arcar com o ônus sozinha", enfatizou o chefe de governo de 74 anos.

