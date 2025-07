Governo espanhol pede investigação por participação de pessoas com nanismo na festa de Yamal

O governo espanhol solicitou ao Ministério Público que investigue se a lei que proíbe espetáculos que desonram pessoas com deficiência foi violada na festa de 18 anos do craque do Barcelona Lamine Yamal.

O Ministério dos Direitos Sociais "solicitou ao Ministério Público que investigue se a lei e, portanto, os direitos das pessoas com deficiência foram violados", informou a pasta à AFP nesta terça-feira (15), repetindo uma denúncia da Associação de Pessoas com Acondroplasia (ADEE).

Especificamente, o ministério busca esclarecer se pessoas com nanismo foram desonradas na festa que celebrava a maioridade do jogador do Barça.