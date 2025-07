Governo sírio anuncia cessar-fogo após confrontos em cidade de maioria drusa

Mas um dos signatários, o influente xeque Hikmat al Hejri, pediu em outro comunicado que os combatentes enfrentassem "a campanha bárbara", acusando Damasco de ter violado seus compromissos ao continuar bombardeando a cidade.

A decisão do governo central de entrar em Sweida aconteceu após dois dias de confrontos, inicialmente entre combatentes drusos e as tribos beduínas da região, que deixaram quase 100 mortos.

Um correspondente da AFP observou nesta terça-feira colunas de militares seguindo para o centro de Sweida e um deslocamento de artilharia ao redor da cidade.

A província de Sweida abriga a maior comunidade drusa do país, uma minoria derivada do xiismo, mas considerada uma corrente esotérica, que tinha quase 700.000 membros na Síria antes da guerra e que também está presente no Líbano e em Israel.

