Homens armados matam 27 pessoas no centro da Nigéria

Homens armados mataram 27 pessoas no estado de Plateau, no centro-norte da Nigéria, no mais recente surto de violência na região conflituosa, informaram fontes locais à AFP nesta terça-feira (15).

O estado de Plateau, assim como outras áreas da região nigeriana do Cinturão Médio, sofre com conflitos mortais de longa data entre agricultores e pastores por terras e recursos naturais, além da violência de grupos de criminosos armados conhecidos como "bandidos".

Haggai Gankis, morador da região, declarou que os agressores entraram na segunda-feira à noite, por volta das 21h00, no assentamento de Jebu-Rahoss, na área de governo local de Riyom, armados com pistolas e facões.