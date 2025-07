Indicados nas principais categorias do Emmy Awards

Esta é a lista dos indicados para as principais categorias da 77ª edição do Emmy Awards de melhores produções da televisão, que serão entregues em Los Angeles no dia 14 de setembro.

"Ruptura", da Apple TV+, lidera a lista com 27 indicações, seguida de "Pinguim", da HBO|Max, com 24, enquanto "O Estúdio", também da Apple TV+, dominou as categorias do gênero comédia com 23 nomeações.

"Adolescência", da Netflix, concorrerá nas categorias de minissérie com 13 indicações.