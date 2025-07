A inflação dos Estados Unidos subiu para 2,7% ao ano em junho, em linha com as expectativas dos analistas devido ao impacto nos preços das tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump, informou o Departamento do Trabalho nesta terça-feira (15).

Em maio, o índice de preços ao consumidor (IPC) foi de 2,4% na comparação anual.

